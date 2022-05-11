حياة كريمة فى الريف المصرى.. مدبولى يتابع الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى (مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى).





جاء ذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد الإشارة إلى الأهمية الكبيرة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى تحسين مستوى جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، مؤكدا أن تنفيذ ما تتضمنه المبادرة من مشروعات يأتى على أجندة أولويات عمل الحكومة، حيث إن تلك المبادرة ستسهم فى تحسين حياة نحو 60 مليون مواطن من سكان الريف المصرى.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه على الرغم من التحديات التى نواجهها حاليا، وخاصة ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، وارتفاع أسعار الخامات، ومواد البناء، فإن الدولة تسعى بكافة أجهزتها إلى دفع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة، وتوفير المستلزمات المطلوبة، مشيرا إلى أن لجنة تعويضات المقاولين ستتولى عملها لصرف أى تعويضات مستحقة للمقاولين، وذلك طبقا للآليات المعتمدة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض البرنامج الزمنى لأعمال المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى (حياة كريمة)، وذلك فيما يتعلق بالصرف الصحى ومياه الشرب، وتنفيذ الوصلات المنزلية، وشبكات الغاز والكهرباء والاتصالات، ومشروعات الطرق والكبارى، فضلا عن تنفيذ المجمعات الحكومية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن العرض تضمن الإشارة إلى أنه تم الانتهاء مما يزيد على 6 آلاف مشروع، فيما يجرى العمل من أجل سرعة الانتهاء من باقى المشروعات.

وفى سياق متصل، تم عرض ملخص الموقف التنفيذى لمشروع حياة كريمة، الخطة العاجلة فى 14 قرية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 90% من الأعمال المستهدفة فى 6 قرى، والانتهاء من أكثر من 70% من الأعمال فى 6 قرى، والانتهاء من أقل من 70% من الأعمال فى قريتين.