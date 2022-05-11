عاجل- القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - نجحت القوات المسلحة فى ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، ثأرا لدماء الشهداء، وانطلاقا من الثوابت الوطنية للقوات المسلحة فى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وفى إطار جهودها وإجراءات التنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من 7 مايو الجارى وحتى اليوم.





ونفذت القوات الجوية يوم 7 مايو الجارى، ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وعربتى دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية، كما نجحت القوات المسلحة فى اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا، وفجر اليوم، واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة ما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية.

وتمكنت قوات إنفاذ القانون، صباح اليوم، من إحباط محاولة للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية وتم التعامل معها ما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان.

ونتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و4 جنود كما أصيب جنديان آخران.

وتؤكد القوات المسلحة أنها لن تترك حق الشهداء من أبنائها وعزمها على استمرار جهودها فى محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخا يوما بعد يوم وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصرارا على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.