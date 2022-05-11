جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنيا أسامة القاضى، إن مديرية الصحة وقعت الكشف الطبى على 1645 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم وصرف العلاج بالمجان، ضمن "حياة كريمة"، وذلك خلال أعمال القافلة الطبية والعلاجية لأهالى قرية شارونة التابعة لمركز مغاغة خلال يومى 9 و10 من مايو الجارى.





من جانبه، أكد الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة -وفقا لبيان- استمرار جهود المديرية فى تنظيم القوافل الطبية بصفة دورية ومستمرة، للوصول إلى كافة فئات المواطنين، من خلال المرور على المراكز والقرى التابعة لها، لتوفير كافة الإمكانيات الطبية اللازمة. وأوضح أن القافلة أسفرت عن فحص 379 حالة جراحة، و248 أطفال، و266 باطنة، 104 قلب، 71 نساء، و105 أسنان، و204 جلدية، و193 حالة أنف وأذن، 84 تنظيم أسرة، بالإضافة لإجراء 114 تحليل مختلف وعمل 23 أشعة موجات صوتية، و8 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 129 حالة وتحويل 36 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. فحص وعلاج 1645 مواطنا مجانا فى قافلة بقرية شارونة مغاغة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.