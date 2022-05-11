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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697090/أحمد-خالد-صالح-يشارك-في-تشييع-جثمان-شقيقة-والده-بمسجد-الحصري-فيديو

بدأت منذ قليل جنازة شقيقة الفنان خالد صالح في مسجد الحصري في السادس من أكتوبر عقب صلاة العصر وظهر الفنان أحمد خالد صالح برفقة زوجته هنادي مهنى في الجنازة.

دوت الخليج يرصد لقطات من جنازة شقيقة خالد صالح

جنازة شقيقة خالد صالح

شارك الفنان أحمد خالد صالح بصحبة زوجته هنادي مهنى والأسرة في تشييع جثمان شقيقة الفنان خالد صالح وعمة الأول وذلك وسط غياب نجوم الفن في مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر وجاءت الوفاة مفاجئة قبل ساعات قليلة.

وظهر على الفنان أحمد خالد صالح تأثره بوفاة عمته الراحلة منذ قليل وكان قد كتب عبر خاصية الستوري التابعة لصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “توفت إلى رحمة الله عمتي حبيبتي إنسانية سيد صالح وتقام صلاة الجنازة في مسجد الحصري بعد صلاة العصر إن شاء الله”.

وفاة شقيقة خالد صالح

وأضاف الفنان أحمد خالد صالح: “غفر الله لها ورحمها وأحبابنا أجمعين.. إنا لله وإنا إليه راجعون”، أما الفنانة هنادي مهنى زوجته نعت عمته الراحلة وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله عمة زوجي/ إنسانية سيد صالح.. وتقام صلاة الجنازة في مسجد الحصري بعد صلاة العصر إن شاء الله.. غفر الله لها ورحمها وأحبابنا أجمعين”.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة هنادي مهنى كان في حفل زفاف الفنان محمد فراج، والفنانة بسنت شوقي ولكن جاء ذلك في غياب زوجها أحمد خالد صالح وكانت قد شاركت هنادي متابعيها وجمهورها بنشرها مجموعة صور لها من ازفاف عبر موقع التواصل الاجتماعي.

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وظهرت هنادي مهنا خلال الحفل بفستان أحمر أنيق خطفت به الأنظار ويشار أن آخر أعمالها كان مسلسل مكتوب عليا للفنان أكرم حسني والذي نافست به ضمن موسم دراما رمضان 2022 عبر شاشة قناة dmc الفضائية وضم المسلسل في بطولته كلا من إسماعيل فرغلي وأيتن عامر وحنان سليمان وغيرهم.