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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697089/نقل-النواب-توافق-علي-موازنة-الهيئة-العامة-للطرق-والكبارى-وتوصي-بدعمها-على-مدار-العام

استكملت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال إجتماعها اليوم الاربعاء، دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، وذلك فيما يخص وزارة النقل والجهات والهيئات التابعة لها، وذلك على النحو الآتي فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.

دوت الخليج

نقل النواب توافق موازنه الهيئة العامة للطرق والكبارى وتوصي بدعمها على مدار العام

حيث وافقت لجنه النقل والمواصلات علي موازنه الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى عن العام المالى 2022 /2023 مقدرة بإجمالي مبلغ 26370221000 جنية .

استعرض اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، خطة الهيئة امام اجتماع لجنه النقل والمواصلات، ان القطار السريع سينقل مصر نقله كبيرة في مجال النقل وايضا مجال نقل البضائع وذلك عن طريق ربطة بالموانيء المصرية مشيرا إلى أن السرعه المقررة له ٢٣٠ الي ٢٥٠ كم في الساعه وبالتالي سيوفر الوقت والمجهود وسيتم العمل بخطوطة الثلاثة وقد بدانا سفاجا قنا وسيخدم المراكز والمحافظات التي سيمر عليها مؤكدا ان هناك تطوير لشبكة محاور وطرق الدلتا وسيتم تطويرها بشكل كبير خاصة المناطق التي تشهد كثافة مرورية عاليه .

واكد اللواء حسام الدين مصطفى، ان الهيئة مكلفة بالعمل ضمن مبادرة حياة كريمة حيث اننا مكلفين بالعمل بالطرق الرئيسة بين المحافظات والمراكز داخل المبادرة اما بالنسبة للطرق الداخلية بالقري والمراكز مكلف بها وزارة التنمية المحلية، لافتا الي ان هناك اولويات في الانتهاء من المشروعات التي بدء العمل بها ولها جدول زمني للانتهاء منهامؤكدا أن الخطة الإستثمارية للهيئة تستهدف 61 مليار لم تحصل الهيئة سوي على 22 مليار فقط .

ومن جانبها أكدت هناء ثروت مسئول وزارة التخطيط أنه رغم الظروف والتحديات إلا أن الوزارة خصصت 24 مليار جنية للهيئة فى الخطة الإستثمارية للعام المالي الجديد، مؤكدة أن هناك أولويات للمشروعات القومية بقطاع النقل ومنها الطريق الدائري، والساحلي الدولي، وإستكمال المشروعات المقرر الإنتهاء منها فى العام 2022/ 2023 والمستهدف الإنتهاء العمل بها وايضا الطرق الإستراتيجية .

ومن جانبه وجه النائب الدكتور جمال السعيد سؤال لرئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، حول تشجيع الايرادات وعن حصيله بيع السلع والخدمات بالهيئة التي انخفضت بنسبة كبيرة في حين اننا كنا نطمح ان ترتفع ، متسائلا عن أوجة صرف ايرادات وإعلانات الطرق.

ومن جانبه قال النائب نادر الخبيري، أنه سبق وتقدم بطلب احاطة حول طريق اسيوط الزراعي بطول ٤٥ كم ويمثل المدخل الرئيسي للصعيداستعرض اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، خطة الهيئة امام اجتماع لجنه النقل والمواصلات، ان القطار السريع سينقل مصر نقله كبيرة في مجال النقل وايضا مجال نقل البضائع وذلك عن طريق ربطة بالموانيء المصرية مشيرا إلى أن السرعه المقررة له ٢٣٠ الي ٢٥٠ كم في الساعه وبالتالي سيوفر الوقت والمجهود وسيتم العمل بخطوطة الثلاثة وقد بدانا سفاجا قنا وسيخدم المراكز والمحافظات التي سيمر عليها مؤكدا ان هناك تطوير لشبكة محاور وطرق الدلتا وسيتم تطويرها بشكل كبير خاصة المناطق التي تشهد كثافة مرورية عاليه.

ومن جانبة أكد اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري انه سيرسل خطاب للجنة للرد على أسئلة وإستفسارات النواب.

وأوصت لجنة النقل بضرورة دعم الهيئة العامه للطرق والكباري على مدار العام في المشروعات ذات الأولوية لأنها مشروعات قومية تستهدف توفير سبل العمل للمواطنين والتنمية مؤكدا أن كل طريق يتم إنشاءة يكون مصدر لتوفير وقت وجهد للمواطن ويحافظ على حياته ، ويسهل له فرص عمل.