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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697084/نقل-النواب-تشكل-لجنه-لمتابعه-الانتهاء-من-تطوير-طريق-أبوالنمرس-التبين-الصف-أطفيح- الكريمات

عقد النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، مع اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن الانتهاء من تطوير طريق، مركزابوالنمرس العياط التبين الصف اطفيح الكريمات

دوت الخليج

عابد يجتمع برئيس الهيئة العامة للطرق والكباري للانتهاء من تطوير طريق مركزابوالنمرس العياط

وطالب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، بسرعه الانتهاء من تطوير طريق، مركز ابوالنمرس ،العياط ،التبين، الصف أطفيح الكريمات، والذي يعد مدخل لصعيد مصر الذي يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسيه المصرية، حيث يشهد الصعيد تنمية حقيقة وشبكة الطرق دائما هي بداية التنمية .

ومن جانبه أكد اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ان سيتم ادراج الطريق في الخطة الاستثمارية القادمة وسيتم تشكيل لجنه من الهيئة وتنزل للمعاينة .

وقد تم تكليف لجنه لسرعه الانتقال للمعاينه ووضع تنفيذ الطريق في العام المالي الحالي ، وضمت اللجنة المشكل كلا من النائب أحمد سعد حلمي نويصر، والنائبة أسماء الجمال، والنائب نادر الخبيري وذلك مع رئيس الهيئه إلعامه للطرق اللواء حسام الدين مصطفي.