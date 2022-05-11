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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697083/الوطنى-للاستشارات-البرلمانية-يرحب-بالحوار-الوطنى-ويشارك-بورقة-عمل

رحب رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بدعوة فخامة الرئيس للحوار الوطنى الهادف والبناء يجمع القوى الوطنية والمجتمع المدني ويمثل التيارات السياسية، بهدف تحقيق نتائج تتماشى مع تطلعات وطموحات القيادة الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب.

دوت الخليج

الوطنى للاستشارات البرلمانية يرحب بالحوار الوطنى ويشارك بورقة عمل

واضاف "رامي محسن" أن هذا الحوار سيحقق العديد من الأهداف أهمها سماع الرأى والرأى الاخر، حتى ولو اختلفت الآراء لكن الجميع يلتف حول القيادة الوطنية ومصلحة البلاد العليا، كما انه فرصة لطرح الأفكار وإيصال جميع الأصوات دون إقصاء لأحد، فقد شدد فخامة الرئيس على ذلك وهذا ما دفع كافة الأطراف المعنية بالمشاركة.

واكمل مدير المركز الوطني أن وجود الأكاديمية الوطنية للتدريب هو اكبر دليل على أن الحوار يتسم بالحيادية والشفافية وتأكيدها على اقتصار دورها على إدارة الحوار بتجرد وحيادية تامة، هذا يضمن وصول صورة حقيقة ووافية ورؤية كافة الأطياف المشاركة ومقترحاتها لكافة المحاور الخاصة بالإصلاح الشامل.

واضاف رامي محسن، مدير المركز الوطني الاستشارات البرلمانية أن المركز قد سجل بالموقع الالكتروني كمشارك بجلسات الحوار الوطني، وسيعكف على اعداد ورقة عمل تشمل رؤية تشريعية متكاملة حول القضايا التى هي محل اختلاف كي يتم التوافق حولها.

ويذك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف المؤتمر الوطني للشباب والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب - خلال إفطار الأسرة المصرية - بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا، أكدت الأكاديمية الوطنية أنها سوف تقوم بإدارة هذا الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة.