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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697082/حزب-مستقبل-وطن-ينعى-شهيدة-الصحافة-شيرين-أبو-عاقلة

نعى حزب مستقبل وطن شهيدة الصحافة العربية الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التى استشهدت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليى خلال عدوانه على مخيم حنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

دوت الخليج وأعرب الحزب عن خالص مواساته وتعازيه إلى الصحفيين والإعلاميين العرب وإلى أسرة الفقيدة وعائلتها وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة متأثرة بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين وحاصرت أحد المنازل وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين. وأصيب اثنان من الصحفيين بشكل خطير بعد استهدافهم من قبل الجيش الاسرائيلي.

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