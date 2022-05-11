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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697077/رئيس-جامعة-بنى-سويف-يفتتح-وحدة-المرأة-الآمنة-عبر-الفيديو-كونفرانس

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، اليوم الاربعاء، وحدة المرأة الآمنة بمستشفيات جامعة بنى سويف عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة بنى سويف، والمجلس القومي للمرأة بعد تجهيزها بكافة الخدمات.

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جاء ذلك بحضور الدكتورة أمل فيليب مديرة وحدات المرأة الآمنة بالمجلس القومي للمرأة، والدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، والدكتور محمد شعبان مدير مستشفيات جامعة بنى سويف والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف، والدكتور مؤمن زكريا والدكتورة الزهراء محمد مسئولي الوحدة، والدكتورة هاجر عبد الرحمن مدير وحدة العنف ضد المرأة بالجامعة.

تمثيل وتمكين المرأة فى كافة المجالات

ورحب الدكتور منصور حسن خلال كلمته عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" بالدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ورؤساء الجامعات، مشيداً بالدور المهم والكبير الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة، وتنوع الأنشطة التي يقوم بها لضمان تمثيل وتمكين المرأة فى كافة المجالات، مشيراً إلى أن جامعة بنى سويف تولى اهتماما كبيرا لدعم وتمكين المرأة والفتاه، حيث أن القيادات النسائية بالجامعة قد أثبتت جدارتها وكفاءتها في مختلف التخصصات والمناصب التي تشغلها، مؤكدًا أن المرأة المصرية الآن تعيش أزهى عصورها في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانًا منه بأهمية دور المرأة في المجتمع، لافتًا إلى أن المرأة خلال الأربع سنوات السابقة استطاعت أن تتولى وتشارك بقوة في كل المناصب القيادية داخل الجامعة.

تجهيز وحدة المرأة الآمنة للتعامل مع السيدات المعنفات

وأكد رئيس الجامعة أنه تم تجهيز وحدة المرأة الآمنة للتعامل مع السيدات المعنفات بمقرها داخل مستشفيات جامعة بنى سويف وتجهيزها بكافة الإمكانات لخدمة السيدات داخل المحافظة، فى تخصصات الطب النفسي والشرعي والجراحة، بالإضافة إلى الدورات التدريبية لمقدمي الخدمات الصحية في مجال العنف ضد المرأة، وإعداد البحوث والدراسات والمسابقات العلمية والأنشطة الفنية المتعلقة بمجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف وتنميتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وطالب رئيس جامعة بنى سويف بضرورة تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوي السيدات المعنفات داخل المحافظة والوصول إليهن في حالة الاحتياج للوصول إلى الوحدة، مؤكداً على مشاركة طلاب عدد من الكليات في التوعية بالوحدة داخل قري المحافظة كمشروع تخرج، وتم التواصل مع القطاع الصحي بالمحافظة لتحويل الحالات من مستشفيات مديرية الصحة إلى وحدة المرأة الآمنة بمستشفيات جامعة بنى سويف.

وقدمت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعمه المستمر للمرأة داخل الجامعة وعلى جهوده لإنشاء وحدة المرأة الآمنة، مؤكدة أن هناك بروتوكول تعاون بين جامعة بنى سويف والمجلس القومي للمرأة على إنشاء الوحدة، والتي تعد ضمن منظومة متكاملة داخل الجامعة مما يجعل عمل الوحدة أكبر وأسرع، ويأتي الافتتاح في إطار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2030 والتي أعتمدها فخامة رئيس الجمهورية وكذلك الدستور المصري والذى يكفل حقوق المرأة كما تكفل الدولة الحماية والدعم للمرأة.

وعقب الافتتاح تفقد رئيس جامعة بنى سويف الوحدة بعد تجهيزها بكافة الخدمات اللازمة وتوافر كافة الامكانيات موجهاً بتقديم كافة التسهيلات وحل أي مشاكل على الفور.