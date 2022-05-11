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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697097/مستشار-الأمن-الأمريكي-نقدر-دور-مصر-الأساسي-في-تهدئة-الجانبين-الفلسطيني-والإسرائيلي

ثمن مستشار الأمن الأمريكي، جيك سولفان، الدور الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وإرساء السلام في المنطقة، أثناء الاجتماع الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وأمريكا.

دوت الخليج

دور مصر في تهدئة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

صرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تطرق إلى استعراض تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد الرئيس على أن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض واقعاً جديداً ويفتح آفاقاً واسعة لبناء السلام ومد جسور الثقة والتعاون والبناء والتنمية في سائر منطقة الشرق الأوسط، في حين أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن التقدير البالغ للإدارة الأمريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة، إلى جانب دورها الأساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كذلك مبادرات إعادة إعمار غزة.

كما تم التطرق كذلك إلى مستجدات عدد من القضايا الإقليمية، حيث أكد السيد الرئيس الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها، وكذا يساعد على شغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار.

حضور اللقاء سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السيدة نيكول شامبين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والسيدة بريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي، والسيد جوشوا هاريس رئيس إدارة شمال أفريقيا بمجلس القومي الأمريكي، والسيدة أريانا برينجوت كبير مستشاري رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي.