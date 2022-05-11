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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697095/مستشار-الأمن-الأمريكي-يؤكد-على-قوة-وأهمية-التحالف-بين-مصر-وواشنطن

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي نقل له تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

دوت الخليج

واشنطن تتطلع لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة

أكد مستشار الأمن الأمريكي، خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية وقوة التحالف المصري الأمريكي، معربًا عن تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة ونقلها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار علاقات التعاون الوثيقة والممتدة بين البلدين، خاصةً في ضوء الدور المصري الهام بقيادة الرئيس في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية.

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي "بايدن"، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة، وكذا تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الاصعدة، وذلك في إطار المصالح المشتركة للبلدين، ولدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من توتر واضطراب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره كل من سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السيدة نيكول شامبين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والسيدة بريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي، والسيد جوشوا هاريس رئيس إدارة شمال أفريقيا بمجلس القومي الأمريكي، والسيدة أريانا برينجوت كبير مستشاري رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي.