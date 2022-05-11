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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697094/فراس-أبو-هديب-أمين-عاما-مساعدا-للجهاز-العربي-للتسويق

أصدر الجهاز العربي للتسويق "منظمة عربية اقليمية دولية" قرارا بتكليف الخبير الاقتصادي، ورجل الأعمال الأردني، فراس محمد عبد أبو هديب، أمين عاما مساعدا للجهاز، والذي يعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

دوت الخليج

«فراس أبو هديب» أمين عاما مساعدا للجهاز العربي للتسويق

من جانبه أبدى فراس أبو هديب، رئيس مجلس إدارة شركة سلوانا دايموند للاستثمار، سعادته باختياره لذلك المنصب، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد ازدهارا في الاقتصاد العربي، لاسيما وأن الأمة العربية لديها موروث تاريخي في الصناعة وتستحق أن تكون في الصفوف الأولى.

وأكد أن الجهاز العربي للتسويق يسعى لتبني تطوير التجارة العربية، وتسويقها للعالم كله فى ظل وجود ثورة تكنولوجية حديثة.

جدير بالذكر، أن الجهاز العربي للتسويق هو صياغة عربية خالصة يضم جميع الدول العربية لبحث مستقبل الصناعة وتسويق المنتجات العربية إقليميا ودوليا بطريقة منظمة وممنهجة تعزز من أهمية المنتج العربي لرفع شعار "صنع فى الوطن العربي"، وله فروع فى جميع الدول العربية.