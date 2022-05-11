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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697087/مستشار-الأمن-الأمريكي-يشيد-بجهود-مصر-في-مكافحة-الإرهاب

أشاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بجهود مصر الحثيثة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال، خاصة خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لما يمثله الإرهاب من خطر رئيسي على المستوى الدولي.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يستقبل مستشار الأمن الأمريكي

جاء ذلك خلال لقاء مستشار الأمن القومي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي استقبله اليوم الأربعاء، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السيدة نيكول شامبين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والسيدة بريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي، والسيد جوشوا هاريس رئيس إدارة شمال أفريقيا بمجلس القومي الأمريكي، والسيدة أريانا برينجوت كبير مستشاري رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي.

مصر تؤكد على أهمية الأمن المائى

كما تم مناقشة مستجدات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس جو بايدن، وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة التحالف المصري الأمريكي، مع تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة ونقلها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار علاقات التعاون الوثيقة والممتدة بين البلدين، خاصةً في ضوء الدور المصري الهام بقيادة الرئيس في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية.