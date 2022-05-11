مصر للطيران تشارك بمعرض سوق السفر العربى بدبى لتنشيط الحركة السياحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 04:25 مساءً - تشارك مصر للطيران، بملتقى ومعرض سوق السفر العربي”ATM 2022” بدبي، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 12 مايو الحالي بحضور 1300 عارض يمثلون 62 دولة حول العالم، وذلك تزامناً مع احتفال الشركة الوطنية بمرور 90 عاما علي إنشائها في السابع من مايو عام 1932.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران: "تأتي مشاركة الشركة الوطنية في إطار سعيها لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربي وخاصة دولة الإمارات العربية الشقيقة، إضافة لدورها الريادي ومكانتها في صناعة النقل الجوي التي تحظي بها بالمنطقة العربية والشرق الأوسط علي مدي 90 عاما، حيث يعد هذا المعرض واحدا من أهم الفعاليات السياحية والسفر عالميا بالنسبة لحركة السياحة الدولية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف "أن مصر للطيران تسير عدد رحلات بين القاهرة ومدن الامارات ( دبي ، أبوظبي ، الشارقة ) وصل لأكثر من 42 رحلة أسبوعيا بأحدث طائراتها مما يعكس حجم تدفق الحركة بين البلدين".

وقد حرص كل من السفير اشرف الديب القنصل العام بدبي والسفير اشرف حمدي الملحق التجاري بقنصلية دبي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعمرو القاضي رئيس هئية تنشيط السياحة علي زيارة جناح مصر للطيران وأشادوا بالدور الوطني الذي تقوم به مصر للطيران في تعزيز العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم.

شاركت مصر للطيران ممثلة في القطاع التجاري وقطاع الكرنك للسياحة بشركة الخطوط الجوية ضمن الشركات المتواجدة في الجناح المصري المقام بالمعرض بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة والذي كان محل إقبال اهتمام العديد من زائري المعرض، حيث تضمن عرض ثري لجميع الخدمات التي تقدمها الشركة من قبل قطاعاتها المختلفة والتي شملت برامج تسويقية وترويجية جديدة فضلاً عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات على هامش المعرض لتبادل الآراء والاستماع للمقترحات لدعم سبل التعاون مع عدد من الجهات وللمحافظة على حجم أعمال المقصد السياحي المصري.

كما تم توزيع الهدايا التذكارية والعملة المعدنية المتداولة بشعار ال90 عاما على زوار الجناح بمناسبة عيد مصر للطيران والذين أبدوا إعجابهم بها وأعربوا عن سعادتهم وتهنئتهم للشركة الوطنية.