توقعات الأرصاد لطقس الخميس.. وبيان بدرجات الحرارة (شبورة وأمطار)

جدة - نرمين السيد - نشرت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 12 مايو، موضحة أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.





وأضافت الهيئة، فى بيان لها عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أنه يسود غدا طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات وفق البيان التالى:

وعن الظواهر الجوية أوضحت الهيئة أنه يسود على القاهرة الكبرى والوجه البحرى غدا شبورة مائية ونشاط للرياح، ويسود على السواحل الشمالية الغربية، نشاط للرياح وغائم جزئى وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

كما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء شبورة مائية ونشاط للرياح وطقس مشمس، وشمال وجنوب الصعيد يشهدان نشاطًا للرياح أحيانًا وطقس مشمس.