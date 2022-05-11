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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697072/تشكيل-المصري-الرسمي-لمواجهة-غزل-المحلة-اليوم-فى-الدوري-المصري

يدخل فريق المصري مبارات اليوم الأربعاء، ضد نظيره غزل المحلة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

تشكيل المصري لمواجهة غزل المحلة

فى حراسة المرمي: عصام ثروت

في خط الدفاع: كريم العراقي – حسن علي- إسلام المزين – ياسر حامد.

في خط الوسط: فريد شوقي- الياس الجلاصي- أحمد حمودي- محمد عنتر.

في خط الهجوم: محمد جريندو – عمرو مرعي.

المصري يسقط أمام طلائع الجيش ويواصل نزيف النقاط بالدوري

انتهت أحداث مباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيدي بنتيجة، هدف دون رد، لصالصح الطلائع، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الأول والوحيد في المباراة في الدقيقة الثالثة عشر من عمر اللقاء من خلال خطأ من حسن علي لاعب فريق المصري في تمرير الكرة فضغط عليه اللاعب محمد جابر واستخلص الكرة ثم مرر كرة إلى فيكتوري بنينيانجبا المنفرد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت أقصى يمين المرمى.

وبهذا الفوز يرفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة الثالثة عشر، في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد المصري عند النقطة السادسة عشر في المركز السادس.

قرار تحويل أحمد الشيخ للتحقيق

قررمجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية إحالة أحمد الشيخ مهاجم الفريق للتحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي، مع ايقاف مستحقاته لحين صدور قرار المستشار القانوني للنادي.

وكان المصري أعلن عن إيقاف مستحقات اللاعبين بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري الممتاز. طالع التفاصيل من هنا.

ووفقًا للحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فإن هذا القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني ومدير الكرة كريم ذكري والدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق بشأن عدم انتظام اللاعب في تدريبات الفريق.

كما أوضح الحساب الرسمي أن اللاعب يتغيب باستمرار بدون عُذر مسبق، وكذلك عدم التزامه بتعليمات الجهازين الفني والطبي للفريق.