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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697070/الصحفيين-ندين-بأشد-العبارات-اغتيال-الشهيدة-شيرين-أبو-عاقلة-وندعو-لتحقيق-دولي

أدانت نقابة الصحفيين المصريين، اليوم الأربعاء، جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت صباح اليوم برصاص الاحتلال الصهيوني؛ إثر طلق ناري استهدفها مباشرة في الوجه.

دوت الخليج

نقاية الصحفيين تدين اغتيال شيرين أبو عاقلة

وقالت النقابة في بيان لها: «تدين نقابة الصحفيين المصريين، أعضاءً ومجلسًا ونقيبًا، بأشد العبارات، جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة بالأراضي المحتلة، أثناء ممارسة مهام عملها الصحفي».

وتابع البيان: «وإذ تنعي النقابة شهيدة الصحافة ببالغ الحزن والأسى، وتعزي أهلها وأصدقائها وزملائنا الصحفيين الفلسطينيين ونقابة الصحفيين الفلسطينية، تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بمحاسبة دولة الاحتلال على جريمتها الأخيرة في حق شهيدة الصحافة وتدعو إلى فتح تحقيق دولي موسع حول هذه الجريمة وكل جرائم قوات الاحتلال المتكررة فى حق الصحفيين الفلسطينيين، بالمخالفة لكل القوانين الدولية. كما تطالب كل الجهات الأممية المختصة بحماية زملائنا الصحفيين الفلسطينين في ممارسة عملهم المهني من اعتداء من قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم».

وأكمل: «وتشد النقابة على أيدي زملائنا الصحفيين الذين يعملون في الأراضي المحتلة، فهم عين العالم على حقيقة ما يجري في فلسطين، وتدعوهم إلى توخي الحذر والحيطة أثناء تأديتهم واجبهم المهني».

واختتم: «وتجدد النقابة مرة أخرى دعمها الكامل لكل حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وفي دولة مستقلة على أراضيه كما أقرتها له كل مقررات الشرعية الدولية».