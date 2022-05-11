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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697069/شهيدة-الصحافة-والوطن-نانسي-عجرم-تنعي-شيرين-أبو-عاقلة

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة، حيث كتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم نعي للصحفية الفلسطينية الراحلة عبر موقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج ينشر نعي نانسي عجرم للصحفية شيرين أبو عاقلة

نعي نانسي عجرم لـ شيرين أبو عاقلة

كتبت الفنانة نانسى عجرم في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر: “شيرين أبو عاقلة شهيدة الصحافة والوطن والقضية الله يرحمك”، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تنعي الصحفية الشهيدة.

ومن جانبها نعت الفنانة التونسية ​درة، المراسلة الراحلة شيرين أبو عاقلة التي استشهدت صباح اليوم الأربعاء بعد تلقيها رصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي، ونشرت درة صورة شيرين أبو عاقلة عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

استشهاد شيرين أبو عاقلة

وكتبت درة على الصورة: “شهيدة الله يرحمها و يغفرلها"، ومن جانبه الفنان فتحي عبد الوهاب نشر صورة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وظهرت وهي تقف بجانب الأهرامات.

وأعاد نشر آخر كلماتها التي قالت بها: “هو في زي جمالك يا مصر”، وعلق فتحي عبد الوهاب قائلًا: "آخر ما كتبته الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة عبر تويتر عن مصر ربنا يرحمها ويصبر إخواتنا في فلسطين".

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يذكر أن هناك عشرات المواطنين الفلسطينيين قاموا بتشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين بعد استشهادها برصاص قناص إسرائيلي، ومن جانبه نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر قال في تصريحات له إن اغتيال الزميلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، جريمة بشعة نكراء ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وتابع: “وهي مجزرة بحق كل الصحفيين الفلسطينيين.. قوات الاحتلال ارتكبت هذه الجريمة بقرار رسمي احتلالي كما ارتكبت كل جرائمها بقرار رسمي ضد الصحفيين الفلسطينيين.. شيرين هي الصحافية الـ55 التي تستشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2000 وحتى اليوم”.