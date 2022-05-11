انت الان تتابع تفاصيل خبر «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697068/الأرصاد-تعلن-حالة-الطقس-المتوقعة-غدا-الخميس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، أن يسود غدًا الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

دوت الخليج

توقعات هيئة الأرصاد لحالة الجو

وأوضحت هيئة الأرصاد، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن يسود غدا طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الجو المتوقعة غدًا الخميس في مصر

توقعت هيئة الأرصاد تكوّن شبورة مائية مع نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، كذلك وجود نشاط للرياح مع جو غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية، مع فرص لسقوط أمطار على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%.

أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فمن المتوقع أن تشهد تكون شبورة مائية مع نشاط للرياح أحيانًا.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكوم من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر، فيكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس في مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين، على محافظات مصر:

الكبرى الصغرى

- القاهرة 31 20

- الأسكندرية 26 18

- طنطا 30 20

- دمنهور 28 19

- مرسى مطروح 22 17

- السلوم 23 16

- سيوة 28 17

- بور سعيد 24 19

- الزقازيق 31 20

- الإسماعيلية 31 18

- السويس 31 19

- رفح 24 19

- نوبيع 32 21

- كاترين 28 12

- شرم الشيخ 34 25

- الغردقة 34 23

- الفيوم 31 19

- المنيا 34 20

- أسيوط 36 22

- الأقصر 40 24

- أسوان 41 25

- الوادي الجديد 40 23

- حلايب 32 21

- شلاتين 32 22