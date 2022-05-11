أعمال توسعة وتشغيل تجريبى بمحطة مترو العتبة بخط المترو الثالث

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 03:29 مساءً -

أعلنت شركة "آر.أيه.تي.بي" ديف للنقل كايرو "RDMC" المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الانفاق، بدء أعمال توسعة وتشغيل تجريبي داخل محطة العتبة استعدادا لافتتاح محطات ناصر، ماسبيرو ، صفاء حجازي و الكيت كات بالمرحلة الثالثة للمترو، بداية من صباح غداً الخميس، مما سيتطلب إجراء بعض التعديلات لأماكن صعود ونزول الركاب من وإلى قطارات المترو داخل المحطة.

واتخذت الشركة كافة الإجراءات البديلة بالاستعانة بفريق خدمة العملاء والخبرات الأمنية لتنظيم حركة المرور على الرصيف، وتسهيل حركة تنقل الركاب من القطارات.

جدير بالذكر أن شركة "آر.أيه.تي.بي" ديف للنقل كايرو "RDMC" هي الشركة المحلية التابعة لمجموعة "اّر.أيه.تى.بى" ديف الفرنسية الرائدة، والمتخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة النقل في جميع أنحاء العالم.

بدأت "اّر.أيه.تى.بى" ديف كايرو للنقل عملياتها في مصر عام 2020 بعد حصولها على عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، والمسمى بـ"الخط الأخضر 3" لمدة 15 عامًا، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) الذي يربط مدينة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة 20 عامًا.