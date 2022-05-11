نقابة الصحفيين تدين جريمة اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 03:28 مساءً - أدانت نقابة الصحفيين المصريين أعضاء ومجلسا ونقيبا بأشد العبارات جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الزميلة شيرين أبو عاقلة بالأراضي المحتلة أثناء ممارسة مهام عملها الصحفي.

وإذ تنعى النقابة شهيدة الصحافة ببالغ الحزن والأسى، وتعزى أهلها وأصدقائها وزملائنا الصحفيين الفلسطينيين ونقابة الصحفيين الفلسطينية، تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بمحاسبة دولة الاحتلال على جريمتها الأخيرة في حق شهيدة الصحافة وتدعو إلى فتح تحقيق دولي موسع حول هذه الجريمة وكل جرائم قوات الاحتلال المتكررة فى حق الصحفيين الفلسطينيين، بالمخالفة لكل القوانين الدولية.

كما تطالب كل الجهات الأممية المختصة بحماية زملائنا الصحفيين الفلسطينين في ممارسة عملهم المهني من اعتداء من قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم.

وتشد النقابة على أيدي زملائنا الصحفيين الذين يعملون في الأراضي المحتلة فهم عين العالم على حقيقة ما يجري في فلسطين، وتدعوهم إلى توخي الحذر والحيطة أثناء تأديتهم واجبهم المهني.

وتجدد النقابة مرة أخرى دعمها الكامل لكل حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وفي دولة مستقلة على أراضيه كما أقرتها له كل مقررات الشرعية الدولية.