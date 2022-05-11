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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697027/متولي-جاهز-للمشاركة-والأهلي-يسعي-لتحقيق-الفوز-على-وفاق-سطيف

قال محمود متولي مدافع النادي الأهلي، إن الفريق أغلق صفحة مباراة وفاق سطيف بالقاهرة، مشيرا إلى أن تركيز اللاعبين في مباراة الإياب لا يقل عن المباراة الأولى بالقاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد محمود متولي، أن كرة القدم لا تخضع لأي معايير ثابتة ونتيجة مباراة الذهاب لن تكون خادعة للفريق الذي يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات في التعامل مع مثل تلك المواقف.

وأختتم حديثة قائلاً:" لاعبي الأهلي يعلمون مئسولية المباراة وحجم البطولة ، وشخصية الأهلي تظهر فى المواقف الصعبة وأن الفريق مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة بالجزائر مساء السبت المقبل لحسم تأهله إلى نهائي البطولة".

محمد الشناوي ــ على لطفي ــ مصطفى شوبير ـ محمد هاني ــ كريم فؤاد ـ علي معلول ــ أيمن أشرف ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ رامي ربيعة ـ محمود وحيد ـ أليو ديانج ـ حمدي فتحي ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ طاهر محمد طاهر ـ لويس ميكيسوني ـ وليد سليمان ـ محمد محمود ـ محمود متولي ـ محمد شريف ـ أحمد نبيل كوكا ـ بيرسي تاو ـ أحمد عبدالقادر ـ عمرو السولية.

الأهلي يفوز برباعية نظيفة

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

حصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.