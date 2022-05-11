ترتيب الدوري المصري 2022

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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - يتصدر فريق الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بينما خسر الفارس الأبيض أمس الثلاثاء، من نظيره إنبي في المباراة الأخيرة من الدوري، لكن مازال يتصدر أحمد سيد"زيزو" صدارة هدافي الدوري برصيد 11 هدف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري المصري

الزمالك 41 نقطة

بيراميدز 35 نقطة

الأعلي 33 نقطة

فيوتشر 28 نقطة

سموحة 27 نقطة

فاركو 26 نقطة

البنك الأهلي 24 نقطة

إنبي 23 نقطة

طلائع الجيش 23 نقطة

سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

غزل المحلة 20 نقطة

الاتحاد السكندري 19 نقطة

المقاولون العرب 17 نقطة

الجونة 17 نقطة

الإسماعيلي 14 نقطة

إيسترن كومباني 11 نقطة

مصر المقاصة 10 نقاط.

نتيجة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني

انتهى لقاء الزمالك وإيسترن كومباني بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.

ويحتل فريق نادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وتعادل النادي الأهلي أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في مباراة متواضعة جدا للاعبي النادي الأهلي وعلامات استفهام أيضًا على إدارة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للمباراة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفار.