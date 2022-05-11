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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697018/محافظ-الغربية--نتخذ-الإجراءات-اللازمة-لتيسير-توريد-القمح

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الاربعاء، أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لتيسير وانتظام منظومة توريد القمح من المزارعين إلى الصوامع ونقاط الاستلام والتي تم تجهيزها لاستقبال ٢٤٦ ألف طن من القمح، جاء ذلك خلال الأجتماع الذي عقد صباح اليوم لمناقشة آخر مستجدات منظومة توريد القمح بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، مديري مديريات الزراعة والتموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

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ووجه المحافظ جميع الحاضرين، بالمرور اليومي علي الشون والصوامع وعرض تقريرها بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية بالمحافظة والفرعية والتعامل الفوري والإيجابي مع المواقف الطارئة.

تكثيف أعمال النظافة بشكل دوري في محيط الصوامع والشون ومواقع التخزين

كما شدد محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة بشكل دوري في محيط الصوامع والشون ومواقع التخزين إلى جانب تصميم إرشادات وتخصيص سيارات تجوب شوارع القرى بجميع الوحدات المحلية للتوعية لحث المزارعين على توريد القمح والتنسيق مع مديرية التموين لنقل القمح عن طريق سيارات المراكز والمدن إلى الصوامع في حالة امتلاء مواقع التخزين للتسهيل على المزارعين عملية التوريد.

اعتراض السيارات المحملة بالقمح

كما وجه المحافظ بالتواصل مع الشركة الوطنية للطرق لعدم اعتراض السيارات المحملة بالقمح مع تكليف وكيل وزارة الأوقاف بتوجيه الأئمة خلال خطبة الجمعة بإرشاد المزارعين على توريد القمح للشون، في حين كلف اللواء السكرتير العام بانتداب بعض من العاملين بالوحدات المحلية لهم خبرة في مجال الحاسب الآلي إلى الشون خلال فترة توريد القمح.

كما وجه رحمي مديريتي الزراعة والتموين لزيادة عدد عمال التحميل بالشون مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين بتوريد كميات القمح المنصوص عليها في القرار الوزاري.

يذكر أن مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال ٢٤٦ ألف طن من القمح في ٢٢ موقع تخزيني طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.