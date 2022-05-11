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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697017/مستقبل-وطن-يتابع-أعمال-تبطين-ترعة-البيضه-بقرية-منشأة-دهشور

تولت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين، متابعة أعمال تبطين “ترعة البيضه” بقرية “منشأة دهشور”، وذلك إنطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

«مستقبل وطن» يتابع أعمال تبطين ترعة البيضه بقرية منشأة دهشور

وقال شعبان هيكل، أمين حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين، إنه في إطار جهود أمانة الحزب لخدمة أهالي البدرشين بمختلف المجالات، وبالتعاون مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب النائب عصام هلال عفيفي والنائب فرج فتحي فرج عضوا مجلس الشيوخ، والنائب عماد الدرجلي والنائب نادر الخبيري والنائب حازم عويان أعضاء مجلس النواب، تم بالتعاون مع مجلس مدينة البدرشين برئاسة المهندس محمود شنب، ومدير المركزية المهندس هاني والمهندس إسماعيل، ومدير عام الري بالجيزة المهندس عمر حلمي، ومشرف ترعة دهشور والبيضه المهندس رضا عبدالكريم، وبالتعاون مع الوحدة الحزبية بقرية منشأة دهشور، تمت متابعة أعمال تبطين الترعة بمسافة 1700 متر، ومازال العمل مستمر بالقرية وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

أوضح "أمين الحزب"، أن متابعة أعمال التبطين تمت فى حضور أحمد الماحي أمين مساعد الوحدة الحزبية بالقرية وعبدالتواب شهاب أمين التنظيم الوحدة، وأعضاء الوحدة الحزبية بالقرية شريف الديب واسامه فتحي وعمار سيد.

ويأتي ذلك في اطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدوله المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".