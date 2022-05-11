انت الان تتابع تفاصيل خبر فحص 98 الف طالب وطالبة ضمن مبادرة الكشف مبكر لفيرس سى حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697016/فحص-98-الف-طالب-وطالبة-ضمن-مبادرة-الكشف-مبكر-لفيرس-سى

كشف الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، اليوم الاربعاء، عن الانتهاء من فحص 98 ألف طالب وطالبة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس «سي» بين طلاب الصف الأول الإعدادي بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاق المرحلة الحالية من المبادرة في نوفمبر الماضي وحتى نهاية شهر إبريل الماضى.

دوت الخليج

وقال " جلال"، أن المبادرة تستهدف فحص ١٠٤ ألف طالب بالصف الأول من المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي، لافتاً إلى أن « المنطقة الثالثة بالفرع» كانت الأعلى في نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة؛ حيث تم فحص ٤٢ ألف طالب، تليها المنطقة الأولي، بفحص ٣٩ ألف طالب، ثم المنطقة الثانية بفحص ١٧ ألف طالب، وتحقيق نسبة إنجاز عام بإجمالي ٩٤٪ من المستهدف.

إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة

وأشار الى أن العمل بالمبادرة يتضمن إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال ٢١ فريق طبي تابعين لفرع الغربية للتأمين الصحي يعملون بالمدارس المنتشرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

صرف العلاج بالمجان

وقالت الدكتورة شيماء صبحي مديرة العيادات بالفرع إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، للحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس "سي"، فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد، بجميع مناطق تقديم الخدمة على مستوى محافظة الغربية، حيث تم إكتشاف عدد ٦٣ حالة إيجابية خلال الفحص وتلقى ٣٤ طالب الجرعة الأولى من العلاج، وإعطاء الجرعة الثانية لـ ٣٢ طالب، والجرعة الثالثة لـ ٣٠ طالب وجارى إستكمال بروتوكول العلاج للطلبة المصابين.