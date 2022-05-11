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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697013/بسبب-التنمر--طالب-يتخلص-من-حياته-بالغربية

تخلص طالب بالصف الثالث الثانوى من حياته بتناول حبة الغلال القاتلة بعد تعرضه لمضايقات وتنمر من زملائه بسبب ضعف بصره مما دفعه للانتحار وسط حالة ذهول بين اسرته والطلاب بمدرستة لأن الطالب كان من المتفوقين ولم تظهر عليه أي علامات تدعو للقلق بقرية المنشأة الكبري بمدينة السنطة في محافظة الغربية.

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تلقي اللواء هاني عويس مدير امن الغربية إخطار من العقيد احمد الخولى مآمور قسم شرطة السنطة بقيام "أدهم.ج.س"طالب بالصف الثالث الثانوى بالتخلص من حياتة متناولا حبة الغلال السامة.

ظروف وملابسات إنتحار الطالب

كشفت التحريات عن ظروف وملابسات إنتحار الطالب حيث تبين أنه متفوق دراسيا وأصيب فجاءة بحالة إكتئاب دفعته للإنتحار بعد تنمر بعض أصدقائه عليه بسبب ضعف بصره مما أصابه بإهتزاز نفسي وقرر التخلص من نفسه . تم تحرير محصر بالواقعة وجارى التصريح بدفن جثة الطالب .

تنفيذ 120 عملية جراحية للأسر الأكثر احتياجا بمدن ومراكز المحافظة

من جانب اخر أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تنفيذ 120 عملية جراحية للأسر الأكثر احتياجا بمدن ومراكز المحافظة، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم. وأكدت المديرية، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه، وأنه تم صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، وذلك بدعم من جمعية الأورمان ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة. وأوضحت المديرية، أن الأورمان تقوم بتوقيع الكشف الطبي وإجراء عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة، وأن المديرية بالتنسيق مع الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون فى مراكز ومدن المحافظة، لفحصهم وعلاجهم.