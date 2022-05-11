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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697011/تضامن-الغربية-تنفيذ-120عملية-جراحية-للأسر-الأكثر-احتياجا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الاربعاء، عن اجراء 120 عملية جراحية للأسر الأكثر احتياجا بمدن ومراكز المحافظة، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

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وأوضحت المديرية، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه، وأنه تم صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، وذلك بدعم من جمعية الأورمان ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

توقيع الكشف الطبي وإجراء عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة

وأضافت مديرية التضامن ، أن الأورمان تقوم بتوقيع الكشف الطبي وإجراء عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة، وأن المديرية بالتنسيق مع الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون فى مراكز ومدن المحافظة، لفحصهم وعلاجهم.

توريد نحو 35 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع

وفى سياق اخر، قال المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد نحو 35 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع ، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الأربعاء، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وقال " أبوهاشم" إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح مقدر بنحو 246 ألف طن.

ووجه وكيل وزارة التموين بالغربية ، المزارعين بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.