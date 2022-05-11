انت الان تتابع تفاصيل خبر الدكتور عبد السند يمامة يكلّف الدكتورة هاجر التونسي بإعداد رؤية شباب الوفد للمشاركة في الحوار الوطني حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697010/الدكتور-عبد-السند-يمامة-يكلف-الدكتورة-هاجر-التونسي-بإعداد-رؤية-شباب-الوفد-للمشاركة-في-الحوار-الوطني

كلّف الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الدكتورة هاجر التونسي أستاذ مساعد بكلية التربية في جامعة حلوان وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الدفعة الأولى بإعداد رؤية شباب حزب الوفد للحوار الوطني السياسي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، على أن يتم عرض الورقة على ريس الحزب خلال اجتماع لجنة الوفد المختصة بإعداد ورقة عمل المشاركة في الحوار الوطني، الأربعاء المقبل.

دوت الخليج

الدكتور عبد السند يمامة يكلّف الدكتورة هاجر التونسي بإعداد رؤية شباب الوفد للمشاركة في الحوار الوطني

وكان الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب الوفد، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة من المتخصصين وأصحاب الخبرات لإعداد تصور حول ورقة العمل التي سيتقدم بها حزب الوفد إلى الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي على هامش إفطار الأسرة المصرية.

وضم تشكيل اللجنة كلا من الدكتور مصطفى الفقي نائبا للرئيس، الدكتور هاني سري الدين عضوا، الدكتور ياسر الهضيبي عضوا، المهندس حسين منصور عضوا، عصام شيحة عضوا، و رضا إدوارد عضوا، المهندس ياسر قورة عضوا، ماجدة النويشي عضوا، عصام الصباحي منسق عام، وشريف عارف سكرتير اللجنة.

كما أعلن حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، قبول دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني لجميع أطياف المجتمع وفى مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

وأكد حزب الوفد، دعمه ومساندته لجميع القضايا التي تعلى من قيمة الوطن وتخدم أبناءه الكرام، كما يعلن البدء فورا في العمل على كافة المحاور والملفات الخاصة بالحوار من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري.