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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697008/حقيقة-وفاة-أحمد-ماهر-ورد-فعل-غير-متوقع-من-نجله

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية خبر وفاة الفنان أحمد ماهر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ولكن كشف نجله حقيقة أخبار وفاته.

دوت الخليج يكشف حقيقة وفاة الفنان أحمد ماهر

حقيقة وفاة أحمد ماهر

أعرب الفنان محمد أحمد ماهر نجل الفنان الكبير عن استيائه وانزعاجه من انتشار خبر وفاة والده ونفى هذه الأخبار الكاذبة ويشار أن آخر ظهور للفنان أحمد ماهر كان من خلال الموسم الرمضاني لعام 2022.

وظهر الفنان أحمد ماهر كضيف شرف خلال أحداث مسلسل مكتوب عليا للفنان أكرم حسني الذي كان يعرض عبر شاشة قناة dmc الفضائية حصريًا وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم مثل الفنان عمرو عبدالجليل، والفنانة هنادي مهنا، ولأول مره المطربة الشابة هلا رشدي، والفنانة أيتن عامر، والفنانة القديرة حنان سليمان، والفنان محمد طعيمة، والفنان إسماعيل فرغلي وغيرهم.

وكان مسلسل مكتوب عليا من تأليف إيهاب بليبل، والإخراج لـ خالد الحلفاوي وتصدر المسلسل التريند خلال عرضه طوال شهر رمضان أكثر من مرة أولها بسبب أغنية ستو أنا التي غناها أكرم حسني مع الفنانة هنادي مهنى.

معلومات عن أحمد ماهر

يذكر أن بداية الفنان أحمد ماهر الفنية كانت من خلال حصوله على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1973، واشتهر خلال أعماله في السينما والدراما بتقديم أدوار وشخصيات تاريخية منذ صغره.

ويشار أنه انضم لـ محمد صبحى في مسرحية "هاملت" عام 1978، ليؤدى دور الملك كلوديوس ولم يتوقف عن تقديم الأدوار التاريخية من وقتها وذلك على مدار أكثر من خمسين عاما، حيث قدم شخصية الملك أحمس في الجزء الأول من مسلسل " لا إله إلا الله" عام 1985.

وكان الفنان أحمد ماهر ضمن أبطال الأجزاء الثلاثة للمسلسل التاريخي "رأفت الهجان"، حيث جسد شخصية ضابط المخابرات المصري مصطفى عبد العظيم خلال أحداث المسلسل الذي يعد علامة في الدراما المصرية لا ينسى.

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ويشار أن الفنان أحمد ماهر عشق تقديم الشخصية الصعيدية بأشكالها وظهر ذلك في دور دبور ضمن أحداث مسلسل ذئاب الجبل، وكان قد انتقد بطولة جمال سليمان لمسلسل أفراح إبليس وذلك بسبب حرصه على التراث المصري ولذلك انتقد تقديم غير مصريين له.