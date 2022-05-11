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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697004/هيئة-البريد-توافق-على-اقتراح-النائب-أيمن-محسب-بزيادة-عدد-السيارات-المتنقلة-إلى-200-سيارة-لتسهيل-الخدمة-على-المواطنين

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أنه تلقى موافقة من جانب هيئة البريد على الاقتراح الذي تقدم به، بشأن زيادة عدد سيارات البريد المتنقلة إلى 200 سيارة، لتسهيل وصول الخدمة للمواطنين.

دوت الخليج

هيئة البريد توافق على اقتراح النائب أيمن محسب بزيادة عدد السيارات المتنقلة إلى 200 سيارة لتسهيل الخدمة على المواطنين

وأوضح محسب، أن هيئة البريد ردت على اقتراحه بالموافقة، مؤكدة مضاعفة السيارات المتنقلة من موازنة العام القادم، وهو ما اعترض عليه النائب، مطالبا بتنفيذها على الموازنة الحالية، الأمر الذي استجابت له الهيئة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الهيئة قررت زيادة العدد على مراحل ، تبدأ بإضافة 30 سيارة متنقلة فورا، ثم 50 سيارة، على أن يستكمل العدد تباعا، الأمر الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.

وقال محسب، إن عدد السيارات المتنقلة الحالي أصبح غير كافي لتخفيف زحام المواطنين على مكاتب البريد، خاصة في أيام الذروة وفي أيام صرف المعاشات، حيث تشهد المكاتب تكدس شديد للغاية ، أغلبهم من كبار السن.

وأضاف محسب، أنه طالب بتسهيل إجراءات الحصول على المعاش من خلال زيادة عدد السيارات المتنقلة من 84 إلى 200 سيارة متنقلة، للتيسير على المواطنين والحد من التزاحم في المكاتب.

ولفت محسب، إلى أن مكاتب البريد تقدم الخدمة إلى 24.98 ألف نسمة متوسط عدد السكان المخدومين، و 6.38مليون مستفيد من المعاشات المنصرفة من خلال البريد، و1243 ألف حوالة بريدية داخلية فورية، بالإضافة إلى خدمات الشهر العقاري في المقدمة في مكاتب البريد، وهو ما يعني زيادة أعداد المترددين على المكاتب.