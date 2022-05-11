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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697003/تخالف-المواثيق-الدولية-لحقوق-الإنسان-أول-تعليق-من-البرلمان-بعد-استشهاد-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-برصاص-الاحتلال-الإسرائيلي

علق الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، علي واقعة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: جريمة حرب تخالف كل أعراف ومواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تحظر استهداف الإعلاميين في مناطق النزاعات والحروب.

دوت الخليج

أول تعليق من البرلمان بعد استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف أبو العلا: للأسف ليست هذه هي الجريمة الأولى من نوعها التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد وسائل الإعلام أو حتى ضد الإنسانية كلها فى غياب تام لمنظمات حقوق الإنسان الدولية أو حتى المنظمات المعنية بحقوق الصحفيين والإعلاميين.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النوا: من أعجب ما يمكن أن يسمع به إنسان أن إسرائيل لا تصنف ككيان معادى لحرية الإعلام أو توضع ضمن القوائم السوداء رغم أنها لا تعتدي فقط على حرية الصحفي في التعبير عن رأيه أو حقه في أداء عمله لكنها تسلبه حقه في الحياة.

واستكمل أبو العلا: ستستمر هذه الممارسات طالما ظل العالم يكيل الأمور بـ١٠٠٠ معيار .

استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة المقدسية، برصاصة مباشرة في الرأس، أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، رفقة مراسل صحيفة القدس الصحفي علي سمودي، الذي أصيب هو الآخر بطلق ناري في الظهر.

وأوضحت شبكة الجزيرة، أن الصحفية كانت ترتدي سترة وخوذة الصحافة أثناء استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث نقلت عن أحد الشهود العيان أن «قناصًا استهدف شيرين أبو عاقلة برصاصة في الوجه بشكل مباشر رغم أنها كانت ترتدي سترة وخوذة تحملان شعار الصحافة».