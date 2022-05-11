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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697030/الوزراء-تنفي-شائعة-مد-فترة-التقديم-لموسم-حج-الجميعات-الأهلية-2022

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في منشور له على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، حول مد فترة التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية 2022.

دوت الخليج

موسم حج الجمعيات الأهلية 2022

وأوضح المركز الإعلامي، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ للتأكد من حقيقة الشائعات، والتي نفتها الوزارة تمامَا، مؤكدة أنه لا صحة لصدور مثل هذا القرار، مُشددةً على أن آخر موعد لتلقي طلبات التقديم للراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، يوم الخميس الموافق ١٢ مايو الجاري.

وأكدت الوزارة أنه ليس هناك أي نية لمدها لأي فترات أخرى، مُشيرةً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل الحجاج المتقدمين، كما تم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم "0237619909"، وأن استمارات التقديم للحج متاحة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي بالمجان لكافة أعضاء الجمعيات ممن تنطبق عليهم الشروط، وعلى موقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج عبر الرابط التالي: "‏http://hajjfoundation.org.eg".

وأوضحت الوزارة في وقت سابق، الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، والتي تتمثل في أن يكون مسجلاً بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1 يناير 2022، ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عاماً، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادراً على أداء المناسك، وخال من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك، كما سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

وزارة التضامن تناشد بتحري دقة المعلومات

ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة في المعلومات قبل نشرها، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام "الواتس آب" التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).