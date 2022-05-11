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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697028/أمهات-مصر-تباين-الآراء-حول-اللغة-العربية-ومطالبات-بدخول-ورقة-بيضاء

صرحّت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، أن امتحانات طلاب الصف الأول الثاني، التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء، شهدت تباينًا في الآراء حول مدى مستوى سهولة امتحان مادة اللغة العربية.

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امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي

وأوضحت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور والطلاب اختلفوا حول مدى سهولة مستوى الامتحان، حيث أشار البعض إلى سهولة الامتحان الورقي مقارنة بالامتحان الإلكتروني الذي شهد بعض الصعوبة في الجزء الخاص بالقراءة والنصوص، موضحين أن الأسئلة الخاصة بهم معظمها صعبة والإجابات متشابهة.

وأشارت أن أولياء أمور الصفين الأول والثاني الثانوي، طالبوا الوزراة بأن تسمح لأبنائهم بالدخول بورقة بيضاء حتى ولو للمواد العلمية فقط مثلا الرياضة والفيزياء، أو أن توفرها الوزارة لهم.

موعد امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي اليوم الأربعاء

وبدأ امتحان اللغة العربية، صباح اليوم الأربعاء، بالنسبة للورقي من الساعة 8 إلى 9 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على راحة لمدة ربع ساعة، ثم يبدأ الاختبار الإلكتروني على التابلت الساعة 9:15 وينتهي 11:15، ليكون الزمن الإجمالي للإجابة 3 ساعات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة للطلاب الذين يتغيبون عن الامتحان بسبب ظروف خارجة عن إدارتهم، أو الذين لن يتمكنوا من أدء الاختبار لمشاكل تقنية، سيمتحنون ورقيًا فقط يوم الإثنين 30 مايو من 9 إلى 11 صباحًا.

امتحان اللغة الإنجليزية

واصل طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادة اللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، والذي أكد عدد كبير منهم على سهولة الامتحان، بينما أشار البعض إلى وجود بعض الأسئلة الصعبة، كما واصل طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحانات، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.