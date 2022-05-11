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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697009/توقيع-مذكرة-تفاهم-بين-مصر-والبرازيل-في-مجال-البحوث-الزراعية-والحيوانية

تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والبرازيل، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وماركوس مونتس وزير الزراعة البرازيلي، والدكتور سلسو موريتي رئيس مركز البحوث الزراعية، والسفير البرازيلي بالقاهرة والوفد المرافق لهم، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات والشركات، ومكتب وزير الزراعة، والدكتورة شيرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية.

دوت الخليج

مذكرة تفاهم بين مصر والبرازيل في مجال الثروة الحيوانية والسمكية

أوضح المهندس مصطفى الصياد، أن المباحثات تناولت كافة أوجه التعاون بين مصر والبرازيل في المجالات المختلفة، سواء كانت في الثروة الحيوانية وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي واستيراد اللحوم، أو تصدير الموالح والحاصلات البستانية إلى البرازيل، وتحسين إجراءات التبادل التجاري بين البلدين، مع التزام الجانب البرازيلي بالمواصفات والاشتراطات المصرية بالنسبة لطرق الذبح الحلال،‏بالإضافة لمباحثات التعاون مع البرازيل في مجال أساليب الري الحديث لترشيد استهلاك المياه.

‏ المنتجات المصرية والبرازيلية تسهم في تنمية الأمن الغذائي للشعبين

رحب وزير الزراعة البرازيلي، بهذا اللقاء المثمر لتنمية العلاقات بين البلدين، والذي يأتي في الوقت المناسب نظرًا لأن العالم كله لديه مشكلة في الأمن الغذائي بسبب الأزمات والصراعات الدولية الحالية، مشيرًا إلى أن المنتجات البرازيلية في مصر وكذلك المنتجات المصرية في البرازيل، تسهم في تنمية الأمن الغذائي للشعبين، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ما بين الجانبين فيما يتعلق بالتعاون التقني والعلمي، موجهًا شكره للجانب المصري بشأن التعاون أيضا في مجال الأسمدة، نظرًا لأهميتها للزراعة في البرازيل والمساعدة في تحقيق إنتاجية أعلى لتأمين الأمن الغذائي.

تبادل الأصول الوراثية واستنباط الاصناف وتربية النبات والمحاصيل السكرية

وأكد محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، أن مذكرة التفاهم تستهدف التعاون في مجال تبادل الأصول الوراثية واستنباط الاصناف وتربية النبات والمحاصيل السكرية لاستنباط أصناف جديدة من قصب السكر أكثر تحملا للظروف المناخية وترشيدا للمياه بالإضافة إلى التعاون في مجال البيوتكنولوجي وكذلك بناء القدرات والتدريب ومجالات التعاون المشتركة التي تحقق مصلحة الشعبين

وأشار أن وزير الزراعة البرازيلي طلب بسرعة تفعيل بنود المذكرة فورًا، لافتًا إلى أن البحوث الزراعية التطبيقية هي الأساس التي تلجا إليها الدول في ظل الأزمات الحالية سوء كان أزمات في تغير المناخ او التصحر من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الآمن الصحي والمستدام للمواطنين

وأكد عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن البرازيل تعتبر أكبر منتج للحوم في العالم ومن أكبر الموردين لمصر سواء العجول الحية أو اللحوم الحمراء المجمدة، وتناول اللقاء اليوم الاتفاق على سلامة الإجراءات والشهادات الصحية وقواعد الذبح.

حضر المباحثات الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية، والدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن، والدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، وبعض قيادات الوزارة وأعضاء السفارة البرازيلية بالقاهرة.