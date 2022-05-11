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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697020/فوائد-بنك-التعمير-والإسكان-على-شهادة-تحيا-مصر

يتساءل الكثيرون عن فوائد بنك التعمير والإسكان على شهادة دوت الخليج فهى من أبرز شهادات الادخار التى يوفرها بنك التعمير والإسكان ولا يعلمها العديد، فـ بنك التعمير والإسكان من أبرز البنوك التى توفر خدمات لدعم عملائها، ويقدم دوت الخليج فوائد بنك التعمير والإسكان على شهادة دوت الخليج والأورق المطلوبة للتقديم.

فوائد بنك التعمير والإسكان يوفر بنك شهادة دوت الخليج بفوائد مرتفعة ويمكن معرفة تفاصيلها على النحو التالي: شهادة دوت الخليج 1000 جنيه.

مضاعفاتها 3 سنوات.

الفائدة الشهرية : 7.25% الربع سنوية : 7.5%. الأوراق المطلوبة لشراء شهادات بنك التعمير والإسكان يتطلب شراء شهادات بنك التعمير والإسكان إحضار الآتي: بطاقة الرقم القومي سارية.

جواز السفر لغير المصريين بشرط سريان المدة.

فاتورة كهرباء أو غاز تثبت محل اقامة الشخص.

وثيقة من جهة العمل او البطاقة الضريبية.

ملء نموذج يتضمن توقيعات صاحب الشهادة.

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