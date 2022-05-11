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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /697007/بنك-الإسكندرية-يوفر-تمويل-المشروعات-الصغيرة-الشروط-والأوراق-المطلوبة

أعلن بنك الإسكندرية عن توفير تمويل المشروعات الصغيرة بشروط بسيطة ويرغب الكثير من الشباب معرفة الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بنك الإسكندرية للبدء في مشروعهم وتأمين مستقبلهم، ويوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن قرض بنك الإسكندرية لتمويل المشروعات الصغيرة.

قرض بنك الإسكندرية للمشروعات الصغيرة

يتيح قرض بنك الإسكندرية للشركات متناهية الصغر ويكون رأس مال الشركة أل من 50 ألف وعدد العمال يكون أقل من 10 أفراد، فضلاً عن أن الشركات الصغيرة رأس مال من 50 الف الي 5 مليون للمنشأت الصناعية ومليون لغير الصناعية وعدد العمال اقل من 200 فرد، بينماالشركات المتوسطة من 5 مليون الي 15 مليون للمنشأت الصناعية ومن 3 مليون الي 5 مليون لغير الصناعية ويكون عدد العمال اقل من 200 فرد، وبيختلف سعر العائد طبقا لنوع الشركة و الشريحة الخاصة بها.

تقسيم تمويل مشروعات بنك الإسكندرية

التمويلات يتتقسم إلى 3 تمويلات ويختلف سعر العائد الخاص يه طبقا لنوعه كما يلي:

1- تمويل مباشر ويكون الغرض منه مثل تمويل عقود، تمويل مخزون، شيكات أو كمبيالات، تمويل شراء معدات وآلالات وخطوط انتاج وأيضًا الأطباء والصيادلة.

2- تمويل غير مباشر والغرض منه يتضمن خطابات الضمان واعتمادات مستندية وتحصيلات مستندية.

3- برنامج الانماء الزراعي.

4- برنامج الخدمات البيطرية.

شروط بنك الإسكندرية على تمويل المشروعات الصغيرة

- يكون رأس مال المنشأة الفردية / الشركة لا 50 ألف جنيه.

- يكون المشروع قائم على الأقل سنتين

- حجم الإيرادات السنوي للمنشآت الصغيرةمن مليون وأقل من 50 مليون جنيه، ويستثنى من ذلك برامج الأطباء والصيادلة والخدمات البيطرية.

الأوراق المطلوبة من بنك الإسكندرية على قرض المشروعات الصغيرة

- رخصة مزاولة النشاط او شهادة من الجهة المختصة بان النشاط ده مش خاضع للترخيص

- البطاقة الضريبية لازم تكون سارية

- المستندات اللى بتأكد رقم مبيعات النشاط زي صوره للفواتير او المبيعات او كشف حساب بنكي لأخر سنة

- الموقف الضريبى + اخر اقرار ضريبى

- الموقف التأمينى

- القوائم المالية المعتمدة لآخر عامين على الأقلويستثنى من ذلك برامج الأطباء والصيادلة والخدمات البيطرية والانماء الزراعى.