رسمياً.. نيجيريا تستضيف نهائي كأس الكونفدرالية يوم 20 مايو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:29 مساءً - كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الملعب المُستضيف لنهائى بطولة كأس الكونفدرالية موسم 2021-2022.

أعلن "كاف" عبر موقعه الرسمى أن ملعب جودسويل أكبابيو الدولى فى أويو بنيجيريا سيستضيف نهائى كأس الكونفدرالية المقرر إقامته 20 مايو الجارى.

وأضاف الاتحاد الأفريقى، فى بيانه، أنه لم يحدد بعد موعد انطلاق المباراة، وسيتم الإعلان عنه فى الوقت المناسب.

ونجح مازيمبى فى الفوز على نظيره نهضة بركان بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت على أرضية الأول، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.

وفي نفس الدور فاز أولاندو بايرتس على نظيره أهلي طرابلس بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب شهداء بنينا.

جدير بالذكر أن مباراتي الإياب بنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ستتم إقامتهما يوم الأحد المقبل الموافق 15 مايو الجارى.