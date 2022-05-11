تشكيل اللجان المشرفة على انتخاب ممثلى العاملين بالقطاع العام والأعمال

جدة - نرمين السيد - ونص القرار على أن تشكل بالمركز الرئيس لكل وحدة من الوحدات التابعة للقطاع العام والشركات التابعة المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الأعمال العام، لجنة لإجراء الانتخابات خلال المرحلة الأولى المقرر إجراؤها فى الفترة من 8 إلى 20 مايو 2022، برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة قاضى على الأقل أو ما يعادلها وعضوية أثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، واثنين من العاملين بالشركة التى يجرى بها الانتخاب، وذلك وفقا للتشكيل المبين بالكشوف.
وأشار القرار إلى أنه فى حالة غياب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها لأى سبب من الأسباب يحل محله عضو آخر من ذات الجهة المرشح منها، على اللجنة إخطار المديرية المختصة بأى تعديل يطرأ فور حدوثه.
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