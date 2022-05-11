توريد أكثر من 39 ألف طن من الأقماح بشون وصوامع الفيوم

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى أن إجمالى ما تم توريده من الأقماح لشون وهناجر وصوامع المحافظة بلغ 39 ألفا و90 طناً، مشيرا إلى أهمية التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية للعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف كافة الجهود لضمان توريد الكميات المقررة، خاصة وأن موسم محصول القمح لهذا العام يُعد موسماً استثنائياً.





وأشار المحافظ - وفقا لبيان - إلى أنه ناقش آليات تفعيل مقترح نقابة الزراعيين بشأن تشكيل فرق متنقلة من المتطوعين لطرق أبواب المزارعين والنزول إلى حقولهم، لتحفيزهم على توريد محصول القمح، وذلك بالتنسيق مع مديريتى التموين والزراعة والوحدات المحلية وهيئة سلامة الغذاء، على أن يتم البدء بمراكز إطسا والفيوم وطامية التى بها مساحات كبيرة من محصول القمح، وذلك للعمل جنباً إلى جنب مع الندوات التوعوية التى تنظمها مديرية الزراعة بكافة أنحاء المحافظة، لتحقيق النتائج والأهداف المرجوة من توريد المحصول. ووجه الأنصارى بتشديد الرقابة على الطرق لمنع خروج الأقماح خارج المحافظة، أو تداولها من خلال الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابى من التموين، موجهاً بتيسير الإجراءات وتذليل العقبات خلال أعمال التوريد تيسيراً على الموردين.

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