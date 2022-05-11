محافظ الغربية: التصدى بكل حزم لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية

وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأربعاء، أن المحافظ تابع جهود الوحدات المحلية فى مركز ومدينة المحلة الكبرى، وحى أول المحلة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأعمال البناء المخالف فى المهد، تحت إشراف وجدى الجروانى رئيس المدينة وعلاء النمر رئيس حى أول المحلة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة وقوات الشرطة.
وأوضح أنه تم إيقاف حالة تعد على أرض زراعية بالوحدة المحلية بنمرة البصل وإزالة سور مبنى بالبلوك على مساحة 10 أسهم بحوض الكباشين، إلى جانب قيام الوحدة المحلية بالعامرية بإزالة شدة خشبية فوق سطح الأرض بقرية دنوشر على مساحة 16 سهما، كما قامت الوحدة المحلية بالبنوان بإزالة سور بالبلوك بعزبة زنز على مساحة قيراط.
وقامت رئاسة حى أول المحلة الكبرى بإزالة شدة خشبية لأعمدة بالدور الرابع فى المهد لعقار بمنطقة شكرى القوتلى بمسطح 200م2 تقريباً، وتمت الإزالة بشكل كلى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.
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