جامعة بنى سويف التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المواد النووية

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد شكر ندا القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، حول توقيع الجامعة بروتوكولًا للتعاون مع هيئة المواد النووية برئاسة الدكتور حامد إبراهيم، بحضور عدد من قيادات الهيئة.





وأفاد التقرير بأن البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات فى المجالات البحثية ذات الاهتمام المُشترك، وتنفيذ المحاضرات والندوات والمؤتمرات وورش العمل؛ لإعداد كوادر علمية وفنية مؤهلة، وتعظيم دور البحث العلمى فى تخليق كيانات صناعية واقتصادية عملاقة، بالإضافة إلى التعاون فى إعداد وتنفيذ الشهادات المهنية المُعتمدة فى إطار عمل الجامعة طبقًا للقواعد، وذلك لتأهيل خريجى الجامعة وتطوير مهاراتهم العلمية والتكنولوجية فى مجالات العمل المُشترك المُتمثلة فى (الاستكشاف الجيوفيزيائى الجوى، الاستكشاف الجيوفيزيائى الأرضى، الدراسات الخاصة بمجالات الطاقة، الدراسات التعدينية وإعلاء القيمة المُضافة، الدراسات التكنولوجية المُختلفة، الدراسات والمعالجات البيئية، الدراسات والتحاليل المعملية، دراسات التربة والجيوتقنية، فصل وتركيز ومعالجة الخامات، هندسة المواد والحوكمة الهندسية).

كما يهدف البروتوكول إلى تبادل الاستشارات وتشكيل مجموعات العمل للقيام بالدراسات والمشروعات العلمية والتكنولوجية، وحل المُشكلات المُتصلة بها، وتبادل المعلومات والمُعدات والمواد والخدمات؛ لتحقيق الأهداف ذات الاهتمام المُشترك، واستحداث برامج جديدة بين الطرفين لتنمية البيئة المُحيطة وتأهيل الخريجين لسوق العمل، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الدراسات العليا والبحث العلمى، وإنشاء برامج مهنية ودراسية مُشتركة بين الطرفين.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الهيئة على دور جامعة بنى سويف التكنولوجية فى النهوض بالتعليم التكنولوجى وتأهيل الخريجين ليكونوا مؤهلين وقادرين على استيعاب التكنولوجيات الحديثة وتطورها بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجى.

من جانبه، أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن هيئة المواد النووية تعتبر واحدة من بيوت الخبرة الوطنية، وسيتم التعاون مع الهيئة فى مجالات البحث العلمى، والاستفادة من الإمكانيات المعملية المُتاحة بالهيئة، وفتح مجال لتدريب الطلاب والتعاون فى مجال البحوث العلمية فى المجالات المُتعددة للارتقاء بمستوى طلاب الجامعة، وتحسين مستوى البيئة والبحث عن مصادر الطاقة، مؤكدًا أن هذه الأمور تُزيد من إمكانية توفير حياة أفضل للمواطن وخلق وروح جيدة للعمل وزيادة الإنتاج.

جدير بالذكر أن الجامعة قد نظمت لأول مرة هذا العام، تدريبات تطبيقية عملية لطلاب الجامعة بهيئة المواد النووية بالقاهرة؛ لربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملى، كما تقوم جامعة بنى سويف التكنولوجية بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المختلفة للنهوض بالتعليم التكنولوجى، وتعزيز وتطوير علاقات الجامعة العلمية والثقافية من أجل تعزيز التعاون العلمى وتبادل الخبرات.