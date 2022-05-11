وفد البنك الدولى يزور منشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان الهيئة، أن زيارة وفد البنك الدولى لمستشفى الرمد، ومركز صحة أسرة الحى الإماراتى، التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، تهدف إلى تعزيز أوجه الشراكة بين البنك الدولى وجمهورية مصر العربية فى دعم نجاح مشروع التأمين الصحى الشامل، بما يسهم فى استمرارية النهوض بالقطاع الصحى المصرى، والوصول إلى أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030.

وأشارت الهيئة، أن الزيارة تهدف أيضًا إلى الوقوف على مدى نجاح تطبيق المنظومة الإلكترونية للتجربة المصرية فى التأمين الصحى الشامل على أرض الواقع، بمحافظة بورسعيد، فضلًا عن التعرف على نجاحات تطبيق المنظومة الجديدة فى مصر وإنجازاتها.

وأضافت الهيئة؛ اطَّلع الوفد على جهود هيئة الرعاية الصحية باعتبارها أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، فى استحداث الخدمات الطبية والعلاجية داخل المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية واستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، وجهود الميكنة والتحول الرقمى للخدمات العلاجية والإدارية بما يحسن من بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، والالتزام بتطبيق معايير الجودة لتحقيق أعلى نتائج الجودة فى الرعاية الصحية المقدمة، وعمليات تدريب القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية لرفع كفائتهم وتنمية مهاراتهم المهنية، وتجهيز عدد من الأجنحة الفندقية للإقامة الداخلية لتوفير بيئة صحية هادئة للمرضى، وذلك بما يحقق رؤية هيئة الرعاية الصحية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر، ووصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.

هذا، وفى غضون الزيارة، أشاد وفد البنك الدولى، بنجاح التجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى الشامل وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، كما أشاد بالقدرات والإمكانات الطبية لدى منشآت هيئة الرعاية الصحية بكافة مستويات تقديم الخدمة بداية من وحدات ومراكز طب الأسرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والفحوصات الطبية الشاملة الدورية للمرضى، ووصولًا إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بالمستشفيات عن طريق نظام الإحالة، والتحول الرقمى للخدمات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، والتى أثرت على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، وتدل على تطور الفكر الإدارى للمنظومة الصحية بها، مؤكدين دعمهم المستمر لمشروع التأمين الصحى الشامل باعتباره تجربة رائدة تسجل عبر التاريخ للقطاع الصحى المصرى.

فيما ضم وفد البنك الدولى، كل من:

▪️ايرينا پوستولوڤسكا "اقتصادى أول بالبنك الدولى"

▪️زلاطان شابيش "أخصائى أول أنظمة معلومات بالبنك الدولى".

▪️تيهومير ستريزريپ "أخصائى أول قطاع التأمين الصحى بالبنك الدولى".

▪️عمرو الشواربى "اقتصادى بالبنك الدولى".

كما رافق وفد البنك الدولى خلال زيارته لمنشآت من هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، كل من:

▪️د. أحمد عاطف "مدير إدارة الازمات والكوارث والمشرف العام على التعاون الدولى برئاسة الهيئة".

▪️د. ريهام سلامة "عضو المكتب الفنى للمدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية".

▪️د. سارة كراوية، مدير المكتب الفنى لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

▪️د. ولاء همام "مدير النظم والمعلومات بفرع الهيئة بورسعيد".

▪️د. يوسف السلكاوى "عضو المكتب الفنى بفرع الهيئة ببورسعيد"