بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بشأن التعاون فى مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين.





ووقع البروتوكول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.

وعلى هامش التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سُبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، حيث تحاول الدولة حاليا تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية؛ من أجل مواكبة التطورات وتداعيات الأزمات التى يشهدها العالم حاليا، وتخفيف آثارها على الطبقات الاجتماعية، خاصة من متوسطى الدخل والأسر الأكثر احتياجًا.

وعقب التوقيع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى انطلاقا من اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بإدارة وتمويل منظومة التأمين الصحى الشامل فى الدولة، وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وبدء تطبيق النظام تدريجيا على محافظات الجمهورية، وتشغيله فعليا فى بعضها، بالإضافة إلى أن الهيئة تقوم بالعمل على التعريف بنظام التأمين الصحى الشامل والآليات المتبعة للوصول لجميع فئات الشعب، وضمان الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من هذا النظام الجديد، وحرصها الدائم على شموله الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً وهم غير القادرين الذين أولى لهم المشرع بموجب أحكام هذا القانون عناية خاصة، وذلك بتقرير إعفائهم من أعباء النظام؛ سواء كانت اشتراكات أو مساهمات وتكفل الخزانة العامة للدولة بسدادها عنهم.

من جانبها، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هذا البروتوكول يأتى فى ضوء الدور الذى تقوم به الوزارة من توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة للمواطنين المستحقين دون تمييز، وسعيها إلى تطوير خدماتها فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وفى هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تتبنى منهجًا متعدد الأبعاد فى حماية الفئات الأولى بالرعاية؛ حيث تبذل جهودا كبيرة لتكفل لهم حزمة متكاملة من الحقوق بما يشمل التأمين الصحى، والمسكن الآمن، وتأمين الغذاء، وتكافؤ الفرص التعليمية، والحماية التأمينية، بالإضافة إلى الحرص على رفع الوعى والتثقيف فيما يخص المفاهيم والسلوكيات الاجتماعية الصحيحة، وذلك انطلاقا من رؤية القيادة السياسية ودعمها المستمر لتوفير حياة كريمة لكل مواطن وإقرار حقوق الإنسان.

وأضافت "القباج" أن وزارة التضامن الاجتماعى لا تعمل بمفردها ولكنها تحرص على التنسيق مع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات المتنوعة والمجتمع المدنى المتخصص والشريك فى رفع الوعى المجتمعى، والذى تتكامل خدماته مع الخدمات التى تقدمها الدولة، مشيرة إلى أن ذلك يأتى اتساقًا مع سياسات التحول الرقمى التى تنفذها الدولة والتى تشهد الوزارة طفرة كبيرة بها، تتمثل فى وجود ربط شبكى مع جميع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية باستخدام الرقم القومى للمواطن؛ حتى يتم ترشيد استخدام الموارد العامة وتوظيفها بما يخدم مصلحة المواطن وصون المال العام.

كما أوضحت الوزيرة أن هناك ربطا شبكيًا بين الوزارة وهيئة الرقابة الإدارية وتنسيقا كاملا معها ومع وزارتى الصحة والسكان، والتربية والتعليم، وجار حاليا الربط مع وزارتى التموين والتجارة الداخلية والعدل، بالإضافة إلى هيئة التأمين الصحى.