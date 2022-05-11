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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /697002/إساءة-لسمعة-بلدنا-طلب-إحاطة-للحكومة-بشأن-واقعة-التحرش-بالسائحات

تقدم النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة بشأن واقعة التحرش بعدد من السائحات في منطقة الأهرامات.

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وقال الصمودي، في بيان له، أنه قدم طلب الإحاطة استنادا إلى حكم المادة (١٣٤) من الدستور، ونص المادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

طلب إحاطة للحكومة بشأن واقعة التحرش بالسائحات

وأضاف الصمودي في طلبه اليوم الأربعاء، "صُدم كثيرون من فيديو تم تداوله على مواقع «التواصل الاجتماعى» لعدد من الصبية الذين يتحرشون بسائحتين فى منطقة أهرامات الجيزة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام الدولية، وهو بلا شك يؤثر على الصورة الذهنية للمقصد المصري، في الوقت الذي نسعى فيه جميعًا إلى الترويج له، على الجانب الآخر، يكشف الفيديو بوضوح أن يد التطوير من جانب وزارة السياحة والآثار، مازالت غائبة، ولم تصل بعد إلى هذه البقعة الساحرة، والتي تحظى باهتمام عالمي كبير، والتي لو أحسن استثمارها جيدًا أن توفر لنا عائدات مادية مُعتبرة تؤول إلى خزانة الدولة".

وطالب الصمودي، الجهات المعنية بالعمل على تعزيز الوعي السياحي، قائلةً:" أننا في حاجة ماسةً، إلى ترسيخ هذه الثقافة لدى الكثير، وأهمية كل سائح يأتي لبلادنا، وأن كل ضيف يزورنا يساهم في توفير فرصة عمل وطريق جيد نسير عليه ومكان في فصل دراسي وسرير في مستشفى عام".