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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /697000/الصحة-تطلق-58-قافلة-طبية-مجانية-بمحافظات-الجمهورية-خلال-10-أيام

تطلق وزارة الصحة والسكان، 58 قافلة طبية بالمحافظات، خلال الفترة من 12 إلى 21 مايو، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، تستهدف الوصول إلى المناطقة النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، للكشف وعلاج المجاني على المواطنين.

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قوافل وزارة الصحة الطبية

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه القوافل الطبية تأتي تنفيًذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «100 مليون صحة»، يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

التخصصات الطبية بقوافل وزارة الصحة

وتضم قوافل الصحة الطبية، كافة التخصصات من «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية»، كما تضم صيدلية خاصة بها تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

أماكن القوافل الطبية بوزارة الصحة

تنطلق يوم 12 و13 مايو، القافلة الطبية بالأماكن التالية:

-غرب الموهوب- الصحو والأمان - مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

- الملاحة- مركز صان الحجر محافظة الشرقية.

- الوحدة الصحية بحلايب محافظة البحر الأحمر.

كما تنطلق 5 قوافل أخرى، يومي 13 و14 مايو بالأماكن التالية:

- مركز المحلة أول محافظة الغربية.

- وادي ميعر- وادي أبو حجاب - مركز الطور بمحافظة جنوب سيناء.

- 37 الدرافيل مركز بلقاس محافظة الدقهلية.

- منديشة حي الواحات البحرية محافظة الجيزة.

- دمياط الجديدة مساكن الـ60 محافظة دمياط.

وفي 14 و15 مايو، تنطلق5 10 قوافل أخرى بالمحافظات التالية:

- الكوامل بحري، مركز المنشاة محافظة سوهاج.

- أبو دنقاش مركز أبشواي محافظة الفيوم.

- الجديدة مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد.

- المسعودي مركز أبو تيج محافظة أسيوط.

- العالمية مركز بيلا محافظة كفر الشيخ.

- المنشية الصغرى، مركز كفر شكر محافظة القليوبية.

- نجع العرب، مركز أرمنت محافظة الأقصر.

- الأنصار مركز إهناسيا محافظة بني سويف.

- سرارة – أبورماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر.

- اسطنها مركز الباجور محافظة المنوفية.

قوافل 15 و16 مايو

تنطلق قافلتين طبيتين بمنطقتي أدندان مركز نصر النوبة، محافظة أسوان، والهوارية مركز العامرية محافظة الإسكندرية.

كما سيتم إطلاق 8 قوافل طبية أخرى يومي 16 و17 مايو في كل من:

- بمناطق اسمو العروس، مركز ديرمواس محافظة المنيا.

- الجزاير مركز جمصة، محافظة الدقهلية.

- مركز طبي المثلثات بحدائق حلوان حي المعصرة محافظة القاهرة.

- البستان مركز الدلنجات محافظة البحيرة.

- ووادي الملاك مركز أبو حماد محافظة الشرقية.

- شماس مركز براني محافظة مطروح.

- وحدة أبو صوير البلد مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية.

- والشيخ الشاذلي – أبوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 4 قوافل طبية أخرى يومي17 و 18 مايو، في مناطق:

- أبورواش حي كرداسة محافظة الجيزة.

- العزايزة مركز الغنايم محافظة أسيوط.

- بقيرة مركز بنها محافظة القليوبية.

- بغداد مركز العامرية محافظة الإسكندرية.

كما سيم إطلاق 12 قافلة طبية يومي 18 و19 مايو، في مناطق:

- نزلة عمارة مركز طهطا محافظة سوهاج.

- ميت هاشم مركز سمنود محافظة الغربية.

- مركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة.

- جرار البحرية مركز أبو حمص محافظة البحيرة.

- نجع السايح مركز إدفو غرب محافظة أسوان.

- دروة مركز أشمون محافظة المنوفية.

- النجيلة البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح.

- العمرة مركز أبو تشت محافظة قنا.

- أطواب مركز الواسطى محافظة بني سويف.

- وحدة طب الأسرة بمرسى علم مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر.

- المركز الحضري بالرويسات مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.

- جمصة البلد غرب مركز كفر البطيخ محافظة دمياط.

وتنطلق قافلة طبية يومي 19 و20 مايو، في منطقة صان البحرية مركز صان الحجر محافظة الشرقية، بالإضافة لـ5 قوافل أخرى يومي 20 و21 من الشهر ذاته بالمحافظات التالية:

- أبو غالب حي منشأة القناطر محافظة الجيزة.

- وادي مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.

- النوادرية مركز فارسكور محافظة دمياط.

- وحدة صحة الأسرة بالحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر.

- ميت حبيب مركز سمنود محافظة الغربية.

كذلك إطلاق 8 قوافل طبية يومي 20 و21 مايو في مناطق:

- المشرك بحري مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم.

- نزلة القاضي مركز طهطا محافظة سوهاج.

- دير الجنادلة مركز الغنايم محافظة أسيوط.

- المنشلين مركز قلين محافظة كفر الشيخ.

- شبلنجة مركز بنها محافظة القليوبية.

- كفر الفرعونية مركز أشمون محافظة المنوفية.

- نجع الوحدة مركز الطود محافظة الأقصر.

- بهبشين مركز ناصر محافظة بني سويف.