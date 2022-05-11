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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696999/النائب-أحمد-البنا-قرارات-الرئيس-السيسى-بشأن-استيراد-مستلزمات-الإنتاج-تدعم-الصناعة-الوطنية

أكد النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، أهمية قرار الرئيس السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة على عملية الاستيراد التى تم تطبيقها مؤخراً والعودة إلى النظام القديم من خلال العمل بمستندات التحصيل، مشيرا إلي أن ذلك القرار يمثل خطوة هامة لدعم الصناعة الوطنية لاسيما في تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية كبيرة.

دوت الخليج

النائب أحمد البنا: قرارات الرئيس السيسى بشأن استيراد مستلزمات الإنتاج تدعم الصناعة الوطنية

وقال عضو مجلس النواب، إن تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، يحل أزمة كبيرة كانت تعانى منها أغلب المصانع في الفترة الماضية وكان لها تأثير سلبى علي حجم الإنتاج المحلي.

وتابع عضو مجلس النواب، أن توقيت اتخاذ الرئيس لذلك القرار، هام جدا، حيث تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الأزمات العالمية أدت إلي ارتفاع أسعار السلع وزيادة تكلفة فاتورة الاستيراد بشكل مبالغ فيه مما يزيد من عجز الموازنة العامةللدولة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القرار يؤكد رؤية وتوجهات القيادة السياسية بشأن توطين وتعميق الصناعات المحلية والاعتماد علي الإنتاج المحلي في مختلف الصناعات.

ودعا النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، إلي تشجيع المنتج المحلي خلال الفترة المقبلة والعمل علي تطويره والارتقاء بجودته حتى يكون قادر علي المنافسة.

كما دعا عضو مجلس النواب المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستغلال خطوات الدولة لتشجيع الإنتاج المحلي، وكذلك دعا الشباب لبدء مشروعات صغيرة ومتوسطة واستغلال خطوات الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المحلية.