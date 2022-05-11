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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696998/اليوم-محاضرة-فنية-لرجال-يد-الأهلي-قبل-مباراة-دون-بوسكو-الإيفواري

يعقد دانيال جوردو المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين اليوم الأربعاء، وذلك قبل مباراته ضد فريق دون بوسكو الإيفواري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة نيامي بالنيجر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعقد جوردو محاضرة للاعبين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة قبل التحرك إلى ملعب المباراة لخوض المباراة الثانية في دور المجموعات.

الأهلي يفوز برباعية نظيفة

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

حصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.