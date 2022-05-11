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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696997/نشوى-مصطفى-استسلمت-للتنميط-وضيعوا-عليا-فرصة-الحياة

أثارت الفنانة نشوى مصطفى ضجة وجدلا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية بمنشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد منشور نشوى مصطفى

رسالة نشوى مصطفى الصادمة

نشرت الفنانة نشوى مصطفى بوست مثير للجدل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كتبت به: “حلمى إني أكون ممثلة بدايته كانت وأنا عندي ١١ سنة ، كانت أول مرة أشوف فيلم باب الحديد الممثل اللي بيعمل دور قناوي سحرني مكنتش اعرف اسمه ولا اعرف إنه مخرج”.

وأضافت: “ولا كنت أفهم يعنى إيه مخرج.. اتوحدت مع احساس عينيه واللي لحد دلوقتي مع احترامي لكل عباقرة وأساتذة التمثيل مشفتش مساحة الصدق القصوى غير في عنين يوسف شاهين وهو قناوي".

وتابعت الفنانة نشوى مصطفى قائلة: “طفلة عندها ١١ سنة أحلامها شبت خارج حدود أسوار طبقة اجتماعية متفهمش يعني ايه لما يسألوها عايزة لما تكبري تطلعي إيه تقول لهم عايزة ابقى ممثلة، حاربت علشان أكون ممثلة وقدرت”.

أزمات نشوى مصطفى

واستكملت منشورها: “بس معرفتش أحارب علشان أكون ممثلة زي ماكنت اتمنى.. استسلمت للتننميط أحياناً كنت بقدر افلفص، بس وأنا بقرب من النهاية.. باعتذر لنفسي إني بمساعدة اخرين استسلمت وحرمتنى من متعة إني أكون زي ما اتمنيت”.

واختتمت كلامها: “ضيعت وضيعوا عليا فرصة الحياة الحمد لله فى كل الاحوال الحمد لله دايماً .. الحمد لله"، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات حيث تساءلوا عن سر كلامها وضياع فرصة حياتها في التمثيل.

ومن ناحية أخرى، كانت قد أشادت الفنانة نشوي مصطفي بأداء الفنانة رحمة أحمد ضمن مسلسل الكبير أوي 6 حيث قدمت شخصية مربوحة ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 في المسلسل الذي عرض عبر شاشة قناة On الفضائية.

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وكتبت نشوي مصطفي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “رحمة احمد اهلاً وسهلاً بيكى فى عيلة الفن المصرى، كوميديانه حتكمل مسيرة اكابر فن الكوميديا - موهوبة وحضورها طااااغى، وفيه ممثل عظيم - عظيم اوووووى - محظوظة رحمة”.

وتابعت: “امها داعية لها انها تقف قدام نجم كبير اوى فنياً وانسانياً بيحضر لها اللعبة الحلوة علشان هى تجيب جون، احمد مكى انت الكبير اوى بجد”.