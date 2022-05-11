جدول ترتيب الدوري الانجليزي موسم 2022

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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - يتساوي فريقي ليفربول وماسنير سيتي في رصيد النقاط بالدوري الإنجليزي، حيث يملك كل منهم 86 نقطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الإنجليزي

مانشسترسيتي 86 نقطة

ليفربول 86 نقطة

تشيلسي 67 نقطة

أرسنال 66 نقطة

توتنهام 62 نقطة

مانشستريونايتد 58 نقطة

وست هام 55 نقطة

وولفرهامبتون 50 نقطة

برايتون 47 نقطة

كريستال بالاس 44 نقطة

أستون فيلا 43 نقطة

برينتفورد 43 نقطة

نيوكاسل ونايتد 43 نقطة

ليسترسيتي 42 نقطة

ساوثهامبتون 40 نقطة

إيفرتون 35 نقطة

بيرنلي 34 نقطة

ليدز يونايتد 34 نقطة

واتفورد 22 نقطة

نورويتش 21 نقطة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حاول مانشستر سيتي بتسجيل هدف الفوز بالمباارة، طوال أحداث اللقاء، ولكن كريستال بالاس ينجح في إيقاف طووفان السيتي بملاعب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80نقطة، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - إيمريك لابورت- جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - برناندو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جاك جيريليش

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح كيفن دي بروين سجل التهديف مبكراً في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.